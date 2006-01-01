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Криковцова Любовь Александровна
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Криковцова Любовь Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 39 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2006 г.
ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2008 г.
ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2010 г.
ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2016 г.
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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