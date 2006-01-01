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  3. Криковцова Любовь Александровна
Криковцова Любовь Александровна
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Криковцова Любовь Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 39 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2006 г.
  • ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2008 г.
  • ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2010 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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