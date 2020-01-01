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Кривицкая Анастасия Юрьевна
Кривицкая Анастасия Юрьевна
Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 2020 год
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
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