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Кривинкова Анастасия Юрьевна
6.0
0
Кривинкова Анастасия Юрьевна
Кардиолог
Стаж не указан
Направление деятельности: кардиология
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
0 отзывов
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