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Кривоногова Валентина Георгиевна
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Кривоногова Валентина Георгиевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1
ул. Джамбула, 2
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
Бесплатно
0 отзывов
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