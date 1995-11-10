Крутова Светлана Борисовна

Специализация по "Основам гомеопатии" ХГМИ. Факультет усовершенствования. г. Хабаровск. 23.10-10.11.1995.

Цикл усовершенствования по "Новым технологиям в стоматологии" ХГМИ. Факультет усовершенствования. г. Хабаровск. 1 мес. 01.06-30.06.1996.

Повышение квалификации по стоматологии терапевтической. ДВГМУ. г.Хабаровск. 1 мес. 25.09-25.10.1996.