Крутова Светлана Борисовна

ХГМИ, специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 1992 г.
Курсы повышения квалификации
Специализация по "Основам гомеопатии" ХГМИ. Факультет усовершенствования. г. Хабаровск. 23.10-10.11.1995.
Цикл усовершенствования по "Новым технологиям в стоматологии" ХГМИ. Факультет усовершенствования. г. Хабаровск. 1 мес. 01.06-30.06.1996.
Повышение квалификации по стоматологии терапевтической. ДВГМУ. г.Хабаровск. 1 мес. 25.09-25.10.1996.
Участие в курсах усовершенствования по теме: «Фармакологическая программа фирмы «Septodont» (Франция),«Клинические возможности материалов и оборудования фирмы «Heraues Kulzer», г.Хабаровск, 26-27 июля 2000 г.
Повышение квалификации по стоматологии терапевтической. 01.06-30.06.2001. ДВГМУ. г.Хабаровск. 156 ч.
Курс лекций проф. Радлинского С.В. «Эстетические реставрации материалами «Dentsplay», г. Хабаровск, 2001 г.
Повышение квалификации на выездной сессии в г. Хабаровске НОУ «Американ Дентал Академи» по программе «Кариес зубов, Клиника, диагностика, лечение» «Прямые и непрямые реставрации», «Эстетика улыбки», г.Хабаровск, 14-15 октября 2001 г.
Прошла обучение по программе «Современные стоматологические материалы и технологии» компании 3М ESPE (США-Германия), г. Хабаровск, 20 мая 2003 г.
Прошла специализированный мастер-класс д.м.н., проф., зав. каф. терапевтической стоматологии ГУ «Нижегородской гос. мед. академии» Лукиных Л.М. по теме: «Оперативные методы лечения в пародонтологии» и усовершенствование по теме: «Пародонтология», г. Хабаровск, 8 июля 2003 г.
Прошла краткосрочное обучение по "Актуальным вопросам соматической патологии в практике стоматолога" в ДВГМУ. 01.12.2003- 30.12.2003
Прошла краткосрочное обучение по "Профилактике ВИЧ(СПИД) и СПИД-ассоциированны заболеваниям" в ДВГМУ. 30.01-30.04.2004.
Мастер-класс врача стоматолога-эндодонтиста, директора постдипломной программы по эндодонтии отделения эндодонтии госпиталя Шиба, Тель Хашомер, Израиль Соломонова Михаила "Перелечивание". 6 академических часов. 23 марта 2018, г. Новосибирск.
Семинар врача стоматолога-эндодонтиста, директора постдипломной программы по эндодонтии отделения эндодонтии госпиталя Шиба, Тель Хашомер, Израиль Соломонова Михаила "Все о резорбциях и эндо-периопоражениях". 12 академических часов. 24-25 марта 2018, г. Новосибирск.
Семинар врача стоматолога-терапевта, к.м.н., доцента каф. Терапевтической стоматологии Ниж ГМА, члена «Общества по изучению цвета в стоматологии, победителя IV Всероссийского чемпионата « Отбеливание зубов», выпускающего редактора журнала «Эндодонтия» Тиуновой Н.В. «Тактинка врача-стоматолога при заболеваних слизистой оболочки полости рта» . 6 академических часов. 26 марта 2018г., г. Новосибирск.
ДВГМУ, Стоматология терапевтическая, 2016 г.
Еще 12
Участие в ассоциациях
Участник краевой научно-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии», г. Хабаровск, 29-30 июня 2001 г.
Участник Общероссийского стоматологического форума с международным участием «XXI век – век прогресса в стоматологии». Выступление с докладом «Влияние депофореза гидроокиси меди-кальция на интенсивность перекисного окисления липидов при лечении хронических периодонтитов», г. Владивосток, 1-3 августа 2001 г.
Участник научно-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии», г. Хабаровск, 14-15 июня 2002 г.
Участник научно-практической конференции «Профилактика стоматологических заболеваний. Проблемы, перспективы развития», г. Хабаровск, 16 мая 2003 г.
частник Дальневосточного стоматологического форума «Стоматологическая практика. Новейшие технологии – далекие и близкие: знать и применять», июль 2017 г., г. Хабаровск.
Еще 2
Опыт работы
С 1992г. по 2013г. ассистент кафедры терапевтической стоматологии Дальневосточного Государственного Медицинского Университета.
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