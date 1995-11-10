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Крутова Светлана Борисовна
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Крутова Светлана Борисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по "Основам гомеопатии" ХГМИ. Факультет усовершенствования. г. Хабаровск. 23.10-10.11.1995.
  • Цикл усовершенствования по "Новым технологиям в стоматологии" ХГМИ. Факультет усовершенствования. г. Хабаровск. 1 мес. 01.06-30.06.1996.
  • Повышение квалификации по стоматологии терапевтической. ДВГМУ. г.Хабаровск. 1 мес. 25.09-25.10.1996.
Еще 12
Участие в ассоциациях
  • Участник краевой научно-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии», г. Хабаровск, 29-30 июня 2001 г.
  • Участник Общероссийского стоматологического форума с международным участием «XXI век – век прогресса в стоматологии». Выступление с докладом «Влияние депофореза гидроокиси меди-кальция на интенсивность перекисного окисления липидов при лечении хронических периодонтитов», г. Владивосток, 1-3 августа 2001 г.
  • Участник научно-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии», г. Хабаровск, 14-15 июня 2002 г.
Еще 2
Опыт работы
  • С 1992г. по 2013г. ассистент кафедры терапевтической стоматологии Дальневосточного Государственного Медицинского Университета.
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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