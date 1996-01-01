Крюковский Игорь Викторович

Экзистенциальная психотерапия и гештальтподход, тренсперсональная психотерапия, работа с телом ; сексологическое консультирование. Работает с зависимыми от алкоголя. Для выработки стойкого отвращения к алкоголю и формирования устойчивой установки на трезвость используется авторский метод: "Путешествие на край бездны и возвращение обратно". Является ведущим групп: гештальт-направления, ориентированных на личностное развитие, саморегуляции.