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Крюковский Игорь Викторович
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Крюковский Игорь Викторович

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт, Сексолог
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
  • Интернатура ХГМИ, 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Базовый курс по гештальтподходу, специализировался по групповой психотерапии, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 1996г. - работа психотерапевтом в отделении амбулаторной психотерапевтической помощи.
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Психиатр
2300 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Калинина, 142
Первичный приём взрослых
Сексолог
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Нарколог
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Психиатр
По запросу
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