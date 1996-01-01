Крюковский Игорь Викторович
Стаж 34 года
Экзистенциальная психотерапия и гештальтподход, тренсперсональная психотерапия, работа с телом ; сексологическое консультирование. Работает с зависимыми от алкоголя. Для выработки стойкого отвращения к алкоголю и формирования устойчивой установки на трезвость используется авторский метод: "Путешествие на край бездны и возвращение обратно". Является ведущим групп: гештальт-направления, ориентированных на личностное развитие, саморегуляции.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Психиатр
2300 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
ул. Калинина, 142
Первичный приём взрослых
Сексолог
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Нарколог
По запросу
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Психиатр
По запросу
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