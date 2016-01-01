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  3. Куценко Юлия Андреевна
Куценко Юлия Андреевна
6.0
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Куценко Юлия Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет / Врач второй категории
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Образование
  • ВГМИ
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Нет информации

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Нет информации

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Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
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