Куценко Юлия Андреевна
Стаж 5 лет / Врач второй категории
Имею 2 квалификационную категорию по неврологии.
В 2016 году я приняла участие в международной школе для молодых неврологов, организованной Европейской академией неврологии в г. Прага, Чехия.
В ноябре 2018 г прошла стажировку в оториноларингологическом отделении ФГАУ Научного центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко г. Москва и получила специализацию по направлению «отоневрология».
Полученные знания позволяют проводить дифференцированное лечение пациентов с различными причинами головокружения вследствие поражения различных отделов вестибулярного анализатора.
В настоящее время я начала вести прием амбулаторных и стационарных пациентов с проблемой головокружения, осуществляя диагностику причин данного расстройства и
определяя тактику лечения с учетом полученных данных.
В 2016 году я приняла участие в международной школе для молодых неврологов, организованной Европейской академией неврологии в г. Прага, Чехия.
В ноябре 2018 г прошла стажировку в оториноларингологическом отделении ФГАУ Научного центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко г. Москва и получила специализацию по направлению «отоневрология».
Полученные знания позволяют проводить дифференцированное лечение пациентов с различными причинами головокружения вследствие поражения различных отделов вестибулярного анализатора.
В настоящее время я начала вести прием амбулаторных и стационарных пациентов с проблемой головокружения, осуществляя диагностику причин данного расстройства и
определяя тактику лечения с учетом полученных данных.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
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