Куценко Юлия Андреевна

Имею 2 квалификационную категорию по неврологии.

В 2016 году я приняла участие в международной школе для молодых неврологов, организованной Европейской академией неврологии в г. Прага, Чехия.

В ноябре 2018 г прошла стажировку в оториноларингологическом отделении ФГАУ Научного центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко г. Москва и получила специализацию по направлению «отоневрология».

Полученные знания позволяют проводить дифференцированное лечение пациентов с различными причинами головокружения вследствие поражения различных отделов вестибулярного анализатора.

В настоящее время я начала вести прием амбулаторных и стационарных пациентов с проблемой головокружения, осуществляя диагностику причин данного расстройства и

определяя тактику лечения с учетом полученных данных.