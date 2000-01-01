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Кучеренко Анастасия Вячеславовна
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Кучеренко Анастасия Вячеславовна

Психотерапевт, Клинический психолог
Стаж 6 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ДВГУ, специализация "Клиническая психология", 2007-2013 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Обучение по программе повышения квалификации "Авторская модель холистической телесно-ориентированной гештальт-терапии" институт Иматон, г. Санкт-Петербург, 2016 г.
  • Обучение по программе повышения квалификации "Методика проведения тренинга "Исцеление "Внутреннего ребенка" Институт ИМАТОН, г. Санкт-Петербург, 2016 г.
  • Курсы повышения квалификации "Семейно-ориентированный подход: работа со случаем семейного неблагополучия междисциплинарной команды специалистов", г. Хабаровск, 2017 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации Мотивационного интервью
  • Когнитивно-поведенческой психотерапии (г. Санкт-Петербург)
  • Когнитивно- бихевиоральной психотерапии (г. Москва)
Опыт работы
  • Психолог, НФ "Здоровая страна" – Хабаровский реабилитационный центр Вершина, март-ноябрь 2017 г.
  • Педагог-психолог, "Центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению", 2015-2018 г.
  • Клинический психолог, психотерапевт, Центр психологии и психотерапии КПД, с 2018 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
КПД
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Яшина, 38Б
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