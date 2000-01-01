Кучеренко Анастасия Вячеславовна
Стаж 6 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Регулярное участие с выступлениями в рамках краевых семинаров-совещаний и методических объединений специалистов образовательный организаций.
Публикация в медиа и печатном ресурсе информационной газеты «Хабаровский край сегодня» с интервью на тему детской депрессии.
Регулярное повышение квалификации и обучение по направлению профессиональной деятельности. Регулярное повышение квалификации по направлению: когнитивно-поведенческая психотерапия; схематерапия.
Публикация в медиа и печатном ресурсе информационной газеты «Хабаровский край сегодня» с интервью на тему детской депрессии.
Регулярное повышение квалификации и обучение по направлению профессиональной деятельности. Регулярное повышение квалификации по направлению: когнитивно-поведенческая психотерапия; схематерапия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Яшина, 38Б
Консультация взрослых
Психотерапевт
2000 р
Клинический психолог
По запросу
Консультация детей
Психотерапевт
2000 р
Клинический психолог
По запросу
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