Кучеренко Анастасия Вячеславовна

Обучение по программе повышения квалификации "Авторская модель холистической телесно-ориентированной гештальт-терапии" институт Иматон, г. Санкт-Петербург, 2016 г.

Обучение по программе повышения квалификации "Методика проведения тренинга "Исцеление "Внутреннего ребенка" Институт ИМАТОН, г. Санкт-Петербург, 2016 г.

Курсы повышения квалификации "Семейно-ориентированный подход: работа со случаем семейного неблагополучия междисциплинарной команды специалистов", г. Хабаровск, 2017 г.