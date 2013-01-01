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Кудакова Яна Валерьевна
6.0
0
Кудакова Яна Валерьевна
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1990 г. окончания.
ДВГМУ, Стоматология ортопедическая, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Статус-Мед
ул. Трёхгорная, 64
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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