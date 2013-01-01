  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кудакова Яна Валерьевна
Кудакова Яна Валерьевна
6.0
0

Кудакова Яна Валерьевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1990 г. окончания.
  • ДВГМУ, Стоматология ортопедическая, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Статус-Мед
ул. Трёхгорная, 64
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи