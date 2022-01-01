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Кудлис Татьяна Валентиновна
6.0
0
Кудлис Татьяна Валентиновна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат № 0727310087165 по ноябрь 2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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