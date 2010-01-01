  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кудратов Акмалжон Мусоевич
Кудратов Акмалжон Мусоевич
6.0
0

Кудратов Акмалжон Мусоевич

Кардиолог
Стаж 10 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Таджикский Государственный Медицинский Университет, специализация "Кардиология", 2010 г. окончания.
  • Таджикский Государственный Медицинский Университет, Интернатура по специальности "Кардиология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат ФГБОУВО Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения РФ, специализация "Кардиология", 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи