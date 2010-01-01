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Кудратов Акмалжон Мусоевич
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Кудратов Акмалжон Мусоевич
Кардиолог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
Таджикский Государственный Медицинский Университет, специализация "Кардиология", 2010 г. окончания.
Таджикский Государственный Медицинский Университет, Интернатура по специальности "Кардиология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат ФГБОУВО Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения РФ, специализация "Кардиология", 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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