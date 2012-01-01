  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кукарцева Дарья Михайловна
Кукарцева Дарья Михайловна
6.0
0

Кукарцева Дарья Михайловна

Терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия г. Благовещенск, специализация «Лечебное дело» терапия, 2006 г. - 2012 г.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Лечебное дело", 2012 г. - 2013 г.
  • Сертификационная учеба по терапии в 2018 г. в ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России ФПК и ППС
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - терапевт участковый, "Городская клиническая поликлиника № 3" г. Хабаровск, 2013 г. - 2014 г.
  • Врач - терапевт ОМП, НУЗ "ДКБ на ст. Комсомольск-на-Амуре", 2015 г. - 2016 г.
  • Врач - терапевт участковый, "Городская клиническая поликлиника № 2" г. Владивосток, 2016 г. - 2017 г.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи