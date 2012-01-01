Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Кукарцева Дарья Михайловна
6.0
0
Кукарцева Дарья Михайловна
Терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия г. Благовещенск, специализация «Лечебное дело» терапия, 2006 г. - 2012 г.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Лечебное дело", 2012 г. - 2013 г.
Сертификационная учеба по терапии в 2018 г. в ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России ФПК и ППС
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - терапевт участковый, "Городская клиническая поликлиника № 3" г. Хабаровск, 2013 г. - 2014 г.
Врач - терапевт ОМП, НУЗ "ДКБ на ст. Комсомольск-на-Амуре", 2015 г. - 2016 г.
Врач - терапевт участковый, "Городская клиническая поликлиника № 2" г. Владивосток, 2016 г. - 2017 г.
Врач цехового терапевтического участка, НУЗ "ДКБ на станции Хабаровск -1" ОАО "РЖД", 2017 г. - н.в.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Аматняк
Алексей Георгиевич
Кардиолог
,
Терапевт
6.7
1
Записаться
Аввакумова
Ирина Юрьевна
Гастроэнтеролог
,
Нефролог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Калмыкова
Марина Витальевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
6.3
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...