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Куклина Лариса Станиславовна
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Куклина Лариса Станиславовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Оториноларингология", 1990 г.
  • Сертификат "Оториноларингология", ФГБОУ ДПО ДВГМУ, от 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2018 года.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1100 р
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