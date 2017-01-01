Куклина Лариса Станиславовна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Профессиональные навыки:
Профилактикой и лечением заболеваний уха
Ринит (насморк) – воспаление слизистой оболочки носа
Гайморит воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи
Острый тонзиллит (ангина) – воспаление лимфоидных образований окологлоточного кольца (воспаление нёбных миндалин)
Фарингит –воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки
Отит – воспалительный процесс в ухе
Полипы полости носа – доброкачественные образования в носовой полости
Серные пробки– большое скопление серы в слуховом проходе
Удаление инородного тела из слухового прохода(ротоглотки)
Промывание лакун миндалин.
Профилактикой и лечением заболеваний уха
Ринит (насморк) – воспаление слизистой оболочки носа
Гайморит воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи
Острый тонзиллит (ангина) – воспаление лимфоидных образований окологлоточного кольца (воспаление нёбных миндалин)
Фарингит –воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки
Отит – воспалительный процесс в ухе
Полипы полости носа – доброкачественные образования в носовой полости
Серные пробки– большое скопление серы в слуховом проходе
Удаление инородного тела из слухового прохода(ротоглотки)
Промывание лакун миндалин.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1100 р
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