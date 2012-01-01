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Кукшинов Антон Александрович
6.0
0
Кукшинов Антон Александрович
Хирург
Стаж 4 года
Направление деятельности: абдоминальная хирургия, герниология, лапароскопия
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Российского Общества Хирургов
Опыт работы
Врач-хирург в хирургическом отделении №1 НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2015 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
0 отзывов
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