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  3. Кукшинова Мария Владимировна
Кукшинова Мария Владимировна
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Кукшинова Мария Владимировна

Гематолог
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДГМУ, Терапия, 2015 г.
  • ИПКСЗ, Гематология, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Гематолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
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