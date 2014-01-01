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Кукшинова Мария Владимировна
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Кукшинова Мария Владимировна
Гематолог
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДГМУ, Терапия, 2015 г.
ИПКСЗ, Гематология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
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Вторичный приём взрослых
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