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  3. Кулакова Ольга Геннадьевна
Кулакова Ольга Геннадьевна
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Кулакова Ольга Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
  • Сертификат "Терапия" до 09.02.2023
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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