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  3. Кулькова Ольга Николаевна
Кулькова Ольга Николаевна
6.3
1

Кулькова Ольга Николаевна

Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • 1980г. - Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело»
Курсы повышения квалификации
  • сертификат по специальности "Терапия"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Дикопольцева, 34
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
1290 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1090 р
1 отзыв

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