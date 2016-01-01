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  3. Кураева Виктория Викторовна
Кураева Виктория Викторовна
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Кураева Виктория Викторовна

Психолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», Институт психологии и управления.
Курсы повышения квалификации
  • "Обучение по образовательной программе в рамках курсов Школы подготовки Вожатых"
  • "Участник учебно-игрового курса - тренинга по методике организации детского и молодёжного движения"
  • "Психологическая помощь подросткам и юношам в преодолении кризиса" (Ведущая Алексеева И.А.)
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Участие в ассоциациях
  • Лауреат VIII Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы»
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
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