Кураева Виктория Викторовна

"Обучение по образовательной программе в рамках курсов Школы подготовки Вожатых"

"Участник учебно-игрового курса - тренинга по методике организации детского и молодёжного движения"

"Психологическая помощь подросткам и юношам в преодолении кризиса" (Ведущая Алексеева И.А.)