Кураева Виктория Викторовна
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Индивидуальное и групповое консультирование детей и взрослых. Составление, организация, проведение тренингов и семинаров. Sandplay (песочная терапия). Сказкотерапия. Организация и проведение мастер-классов (песочная терапия, глинотерапия, сказкотерапия, арт-терапия, терапия с использованием зеркала, стёкол, работа с метафорическими картами). Психологическая диагностика готовности к обучению в школе. Проведение психологических исследований. Психологическая диагностика эмоционально-волевой сферы, детско-родительских отношений. Я являюсь ведущей тренингов, на которые приглашаю детей и подростков:
«В контакте» (тренинг межличностного взаимодействия для младших подростков 10-12 лет)«Арт-карусель» (тренинг с применением метода «Арт-терапия» для детей 5-7 лет).
Являюсь автором психолого-педагогических программ: «В контакте», «Уроки на песке», «Арт-карусель» (соавтор)
«В контакте» (тренинг межличностного взаимодействия для младших подростков 10-12 лет)«Арт-карусель» (тренинг с применением метода «Арт-терапия» для детей 5-7 лет).
Являюсь автором психолого-педагогических программ: «В контакте», «Уроки на песке», «Арт-карусель» (соавтор)
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
Загрузка комментариев...