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  3. Куранкова Ирина Владимировна
Куранкова Ирина Владимировна
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Куранкова Ирина Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология".
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Вика-Дент ДВ
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 144
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
350 р
0 отзывов

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