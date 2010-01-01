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  3. Курбанова Айтен Ильдаровна
Курбанова Айтен Ильдаровна
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Курбанова Айтен Ильдаровна

Стоматолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • «Дальневосточный государственный медицинский университет», специальность «Стоматология», Хабаровск, 2010 г. окончания
  • «Дальневосточный государственный медицинский университет», Интернатура по специальности «Стоматология», Хабаровск, 2011 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог
По запросу
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