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Курбанова Феруза Муратовна
6.0
0
Курбанова Феруза Муратовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1
ул. Станционная, 31
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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