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  3. Курбетьева Элеонора Анатольевна
Курбетьева Элеонора Анатольевна
6.0
0

Курбетьева Элеонора Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
La Minta
ул. Казачья Гора, 13
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
300 р
0 отзывов

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