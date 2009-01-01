Курдас Софья Сергеевна

Систематическое прохождение курсов повышения квалификации.

Обучающий курс: «Новейшие технологии в лечении детского кариеса и бутылочного синдрома» «Современные концепции в эндодонтическом лечении молочных и постоянных зубов». Белфер Марина

Конференция по теме: «Детская стоматология-залог здоровья» Высочанская Ю.С