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Курдас Софья Сергеевна
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Курдас Софья Сергеевна
Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Систематическое прохождение курсов повышения квалификации.
Обучающий курс: «Новейшие технологии в лечении детского кариеса и бутылочного синдрома» «Современные концепции в эндодонтическом лечении молочных и постоянных зубов». Белфер Марина
Конференция по теме: «Детская стоматология-залог здоровья» Высочанская Ю.С
Семинар по теме: « Современный подход к эстетической раставрации фронтальных и жевательных групп зубов» Салова Анна Викторовна.
Обучающий курс « Повышение качества лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий».Рогулева С.С.
Обучающий курс: «Принципы профилактики периимплантита с использованием современных технологий» Рогулева С.С.
Семинар: «Трехмерная радиодиагностическая челюстно-лицевой области. Углубленный курс» Рогацкин Д.В
Семинар: «Диагностика, планирование лечения и комплексный подход в ведении ортодонтических пациентов». «Диагностика и лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС: важные клинические аспекты»
«Эффективная работа с индивидуальной брекет-системой INSIGNIA. Дателизация результатов в системе INSIGNIA APPROVER». Блум Станислав Александрович
Обучение по программе: «Диагностика зубочелюстных аномалий. Планирование и прогнозирование результатов лечения. Диагностика и лечение мезиальной окклюзии» Фадеев Р.А.
Практический семинар Школы ортодонтии Ormco по тематике: «Брекет-система Damon-первые шаги к успешному лечению. Диагностика, планирование, выбор прописи, позиционирование»
Практический семинар Школы ортодонтии Ormco по тематике: «Этапы лечения системой Damon: от первой дуги до завершения»
Семинар: «Грамотное применение системы Damon в ортодонтической практике: от понимания принципов работы до завершающих этапов лечения» Тихонов А.В
Семинар: «Лечение различных аномалий прикуса современной несъёмной техникой. Теория и разбор клинических случаев» Тихонов А.В
Семинар: «Ретенционный период ортодонтического лечения: от выбора ретенционного аппарата до коррекции рецидива (теоретический и практический курс)» Блум С.А
Типодонт-курс: «Биомеханика в ортодонтии. Лингвальная ортодонтия с 2D брекетами» Vitorrio Cacciafesta.
Семинар Ермакова А. "EVOLUTION. 8 ключей ортодонтического лечения".
Семинар Попова С.А. "Абсолютный анкораж в ортодонтической практике (VectorTAS)".
Семинар Блум С.А. "Подробный курс ортодонтического лечения пациентов с выраженными скелетными патологиями без участия Челюстно-лицевых хирургов".
Участник семинара врачей-ортодонтов по теме "Ретенированные клыки. Провокаторы ретенции. Лечение патологии второго класса. Взгляд снаружи и изнутри".
Семинар Морозова М. "Изгибы на дугах".
Семинар профессора Патрисии В.В. (Колумбия) на тему: "Ортодонтия за пределами возможностей. Уникальный курс по мини-винтам".
Еще 19
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-ортодонт, стоматология "Эстетика", с 2015 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетика
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
400 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
400 р
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