  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Курдас Софья Сергеевна
Курдас Софья Сергеевна
6.0
0

Курдас Софья Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Систематическое прохождение курсов повышения квалификации.
  • Обучающий курс: «Новейшие технологии в лечении детского кариеса и бутылочного синдрома» «Современные концепции в эндодонтическом лечении молочных и постоянных зубов». Белфер Марина
  • Конференция по теме: «Детская стоматология-залог здоровья» Высочанская Ю.С
Еще 19
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-ортодонт, стоматология "Эстетика", с 2015 г. по настоящее время.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Эстетика
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
400 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
400 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи