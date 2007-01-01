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  3. Курохта Ксения Владимировна
Курохта Ксения Владимировна
7.2
4

Курохта Ксения Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Косметолог
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007-2013 гг.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Дерматовенерологии", 2013-2014 гг.
  • Сертификат "Дерматовенерология", ИПКСЗ, от 2014 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Косметология", 2014г.
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях и мастер классах по косметологии.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Консультация взрослых
Косметолог
700 р
Консультация детей
Косметолог
700 р
4 отзыва

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