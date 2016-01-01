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Курушова Надежда Борисовна
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Курушова Надежда Борисовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО НижГМА, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
  • ДВГМУ, специальность "Акушерство и гинекология", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Автодор
ул. Тихоокеанская, 169
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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