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Кушлинский Дмитрий Николаевич

Кушлинский Дмитрий Николаевич

Гинеколог-онколог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Московский государственный медико-стоматологический университет Евдокимова (лечебное дело), 2003 г.
  • Ординатура по специальности акушерство-гинекология, 2003 г. окончания
  • ИПКСЗ, Специализация по специальности Онкология, 2004 г.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2003 — 2010. Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина. Врач онколог
  • 2010 — 2016.ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ. Врач акушер-гинеколог
  • 2016 — 2019. ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ. Врач онколог
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Гинеколог-онколог
3500 р

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