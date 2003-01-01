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Кушлинский Дмитрий Николаевич
Кушлинский Дмитрий Николаевич
Гинеколог-онколог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
Московский государственный медико-стоматологический университет Евдокимова (лечебное дело), 2003 г.
Ординатура по специальности акушерство-гинекология, 2003 г. окончания
ИПКСЗ, Специализация по специальности Онкология, 2004 г.
Московский государственный медико-стоматологический университет Евдокимова (акушерство и гинекология). Аспирантура, 2009 гг.
Московский государственный медико-стоматологический университет Евдокимова (онкология) , Интернатура, 2011 г. окончания
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Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2003 — 2010. Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина. Врач онколог
2010 — 2016.ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ. Врач акушер-гинеколог
2016 — 2019. ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ. Врач онколог
2019 — 2021.МРНЦ им. А.Ф.Цыба МЗ РФ. Старший научный сотрудник
2019 — н. в.МРНЦ им. А.Ф.Цыба филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.Старший научный сотрудник
2021 — н. в. Краевой Клинический Центр Онкологии г. Хабаровск. Руководитель отделения онкогинекологии.
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Гинеколог-онколог
3500 р
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