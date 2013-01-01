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  3. Кушнерик Ольга Анатольевна
Кушнерик Ольга Анатольевна
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Кушнерик Ольга Анатольевна

Рентгенолаборант
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское базовое медицинское училище, 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат «Рентгенология», КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2013-2018 гг.
  • Сертификат» Сестринское дело» КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2013-2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Рентгенолаборант, стоматология "Голливуд", с 2016 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Голливуд
Доступна онлайн запись
ул. Герцена, 15А
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