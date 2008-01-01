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  3. Кубарев Алексей Олегович
Кубарев Алексей Олегович
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Кубарев Алексей Олегович

Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
  • Имеет сертификаты: стоматология терапевтическая.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сити-Стом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Кочнева, 14Д кор. 2
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
Сити-Стом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Советская, 10 кор. 1
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
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