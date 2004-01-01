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Кузакова Маргарита Васильевна
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Кузакова Маргарита Васильевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Уни-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Муравьёва-Амурского, 30
Первичный приём взрослых
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917 р
Вторичный приём взрослых
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275 р
0 отзывов
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