Кузин Вадим Игоревич
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
900 р
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Флеболог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
1300 р
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