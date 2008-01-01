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Кузин Вадим Игоревич
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Кузин Вадим Игоревич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Хирургия", 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Лечебное дело, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
900 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Флеболог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
1300 р
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