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Кузина Наталья Анатольевна
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Кузина Наталья Анатольевна
Косметолог
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Специализация Педиатрия, 1997 г. окончания.
Первичная специализация "Дерматовенерология", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Проф. переподготовка по "Косметологии", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
5th Avenue
ул. Дзержинского, 65
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
0 отзывов
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