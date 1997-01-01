  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кузина Наталья Анатольевна
Кузина Наталья Анатольевна
6.0
0

Кузина Наталья Анатольевна

Косметолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специализация Педиатрия, 1997 г. окончания.
  • Первичная специализация "Дерматовенерология", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Проф. переподготовка по "Косметологии", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
5th Avenue
ул. Дзержинского, 65
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи