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Кузина Ольга Викторовна
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Кузина Ольга Викторовна

Логопед
Стаж 14 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Педагогический Университет, специализация "Логопедия", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Психологический консультационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 3
Первичный приём детей
Логопед
1200 р
Первичный приём взрослых
Логопед
1200 р
Вторичный приём взрослых
Логопед
700 р
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
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