Кузина Ольга Викторовна
Стаж 14 лет
Принимает детей
Область профессиональных интересов:
Исправление дефектов устной и письменной речи
Постановка, автоматизация, дифференциация звуков
Развитие связной речи
Психологическое консультирование
Подготовка детей к школе (развивающие психологические занятия; развитие памяти, внимания, мышления, мелкой моторики)
Исправление дефектов устной и письменной речи
Постановка, автоматизация, дифференциация звуков
Развитие связной речи
Психологическое консультирование
Подготовка детей к школе (развивающие психологические занятия; развитие памяти, внимания, мышления, мелкой моторики)
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 3
Первичный приём детей
Логопед
1200 р
Первичный приём взрослых
Логопед
1200 р
Вторичный приём взрослых
Логопед
700 р
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
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