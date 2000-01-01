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  3. Кузнецова Екатерина Сергеевна
Кузнецова Екатерина Сергеевна
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Кузнецова Екатерина Сергеевна

Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
1600 р
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
1600 р
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Вторичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
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