Кузнецова Екатерина Сергеевна
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
1600 р
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
1600 р
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Вторичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
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