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Кузнецова Елена Федоровна
6.3
0
Кузнецова Елена Федоровна
Рефлексотерапевт
Стаж 29 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Интернатура Хабаровская городская больница №11, 1987-1988 гг.
Сертификат "Рефлексотерапия", действителен до 28.12.2018 г.
Курсы повышения квалификации
"Вопросы рефлексотерапии", ДВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Знахарь
ул. Дзержинского, 62
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Инь-Янь
ул. Шабадина, 19А
Первичный приём взрослых
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