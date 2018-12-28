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Кузнецова Елена Федоровна
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Кузнецова Елена Федоровна

Рефлексотерапевт
Стаж 29 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
  • Интернатура Хабаровская городская больница №11, 1987-1988 гг.
  • Сертификат "Рефлексотерапия", действителен до 28.12.2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Вопросы рефлексотерапии", ДВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Знахарь
ул. Дзержинского, 62
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Инь-Янь
ул. Шабадина, 19А
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
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