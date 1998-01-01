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Кузнецова Елена Юрьевна
6.0
0
Кузнецова Елена Юрьевна
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1998 г. окончания.
Ординатура, ДВГМУ, Неонатология, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2016 г.
ИПКСЗ, Педиатрия, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
0 отзывов
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