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Кузьменко Елена Владимировна
6.0
0
Кузьменко Елена Владимировна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
БМУ, 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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