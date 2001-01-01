Лагутина Лилия Робертовна
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Главный внештатный онколог РДМО на ДВЖД. Направление деятельности: маммология, лазерные методы лечения доброкачественных новообразований кожи, проведение онкоскрининга.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
800 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Онколог-маммолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Онколог
900 р
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