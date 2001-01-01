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Лагутина Лилия Робертовна
5.9
2

Лагутина Лилия Робертовна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Внутренние болезни", 1984 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ профессиональная переподготовка по программе "Онкология", 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работала терапевтом, закончила ординатуру по терапии в 1991 году.
  • После прохождения специализации в течение последних 11 лет работает онкологом в Дорожной клинической больнице, имеет высшую категорию по онкологии.
  • С 2001 года является главным внештатным онкологом Дальневосточной железной дороги.
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
800 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Онколог-маммолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Онколог
900 р
2 отзыва

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