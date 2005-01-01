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  3. Лагутина Наталья Андреевна
Лагутина Наталья Андреевна
6.6
6

Лагутина Наталья Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
  • ДВГМУ, Стоматологический факультет, 2007 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология детская", на базе клиники "Унистом", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Стоматология детская, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Член общественной организации "Ассоциация Стоматологов"
Опыт работы
  • Врач - стоматолог детский, "Доктор Стом", 2009 г. - н.в.
  • Врач - стоматолог-терапевт, "Доктор Стом", 2016 г. - по н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация детей
Стоматолог
600 р
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
600 р
6 отзывов

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