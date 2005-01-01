Лагутина Наталья Андреевна

Оказывает психологическую помощь в подготовке ребенка к приему стоматолога. Проводит консультации по поводу заболеваний зубов и слизистой оболочки полости рта, лечение зубов под местной анестезией (использование аппаратной анестезии), лечение кариеса молочных и постоянных зубов современными методами, использование современных материалов (биодентин) при лечении пульпитов в постоянных зубах биологическим методом без лечения каналов зуба, лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит), покрытие молочных зубов коронками при необходимости, удаление зубов, вскрытие абсцессов, проведение профилактических мероприятий (гигиена, обучение, контролируемая чистка, обработка зубов фторосодержащими препаратами, минералосодержащими препаратами), назначение местного и общего лечения при высокой степени активности кариеса, индивидуальный подбор средств гигиены.