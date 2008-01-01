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Лапшина Алена Ивановна
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Лапшина Алена Ивановна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Организация Здравоохранения общественного здоровья, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Терапия, 2008 г.
  • ИПКСЗ, Терапия, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Орг. здравоохр. общ. здор., 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
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