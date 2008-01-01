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Лапшина Алена Ивановна
6.0
0
Лапшина Алена Ивановна
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Организация Здравоохранения общественного здоровья, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Терапия, 2008 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2013 г.
ИПКСЗ, Орг. здравоохр. общ. здор., 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
0 отзывов
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