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Лапшина Елена Аркадьевна
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Лапшина Елена Аркадьевна
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Направление деятельности: общая хирургия, флебология.
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
0 отзывов
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