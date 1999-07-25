Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Лаптинский Дмитрий Михайлович
6.0
0
Лаптинский Дмитрий Михайлович
Уролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии ДВС № 0155185 выдан 25.07.1999
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Берковская
Екатерина Сергеевна
Уролог
6.0
0
Записаться
Митяев
Павел Васильевич
Уролог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Пинигин
Алексей Геннадьевич
Уролог
,
Хирург
6.2
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...