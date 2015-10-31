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  3. Ласькова Людмила Владимировна
Ласькова Людмила Владимировна
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Ласькова Людмила Владимировна

Директор клиники
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 21.04.2017 г.
  • Сертификат «Радиационная безопасность». 31.10.2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Тубер 2
ул. Ленина, 28
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