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Ласькова Людмила Владимировна
6.0
0
Ласькова Людмила Владимировна
Директор клиники
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 21.04.2017 г.
Сертификат «Радиационная безопасность». 31.10.2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Тубер 2
ул. Ленина, 28
0 отзывов
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