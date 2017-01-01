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Лавицкая Елена Евгеньевна
6.0
0
Лавицкая Елена Евгеньевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1984 г. окончания.
Сертификат по специальности "Неврология", №0178270060721, г. Санкт-Петербург, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медуница
ул. Рабочий Городок, 4
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
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