Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Лавриненко Ирина Юрьевна
6.0
0
Лавриненко Ирина Юрьевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бадаева
Оксана Георгиевна
Окулист (офтальмолог)
,
Пластический офтальмохирург
6.0
0
Записаться
Плотникова
Ирина Александровна
Окулист (офтальмолог)
6.3
3
Записаться
Банщиков
Павел Александрович
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Окулист (офтальмолог)
,
Хирург
,
Зав. отделением
,
Пластический офтальмохирург
6.3
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...