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  3. Лавриненко Раиса Ивановна
Лавриненко Раиса Ивановна
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Лавриненко Раиса Ивановна

Венеролог, Дерматолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело" , 1969-1975 гг. окончания,
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 1976 г. окончания.
  • Сертификат "Дерматовенерология", ИПКСЗ, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в дерматовенерологии", 1981 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в дерматовенерологии", 1986 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в дерматовенерологии", 1991 г.
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Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях по дерматовенерологии.
Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Дерматолог
1300 р
Венеролог
1535 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1300 р
Венеролог
1535 р
Вторичный приём взрослых
Дерматолог
1000 р
Венеролог
1535 р
Вторичный приём детей
Дерматолог
1000 р
Венеролог
1535 р
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