Лавриненко Раиса Ивановна

Повышение квалификации "Актуальные вопросы в дерматовенерологии", 1981 г.

Повышение квалификации "Актуальные вопросы в дерматовенерологии", 1986 г.

Повышение квалификации "Актуальные вопросы в дерматовенерологии", 1991 г.