Лавриненко Раиса Ивановна
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
На базе МЦ «Ланта» занимается диагностикой и лечением заболеваний кожи, ногтей, волос. Проводит лазерное удаление новообразований на коже. Так же осуществляет диагностику и занимается лечением заболеваний передающиеся половым путем.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Дерматолог
1300 р
Венеролог
1535 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1300 р
Венеролог
1535 р
Вторичный приём взрослых
Дерматолог
1000 р
Венеролог
1535 р
Вторичный приём детей
Дерматолог
1000 р
Венеролог
1535 р
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