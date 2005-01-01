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Лазарев Денис Васильевич
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Лазарев Денис Васильевич
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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