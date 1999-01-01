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Лазарев Иван Иванович
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Лазарев Иван Иванович

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, по специальности "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
  • ДВГМУ, Профессиональная переподготовка по специальности "Урология", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • МГМСУ по специальности "Основы андрологии", 2005 г.
  • КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения по специальности "Урология", 2014 г.
  • ИПКСЗ, Урология, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
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Вторичный приём взрослых
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Юнилаб
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3 отзыва

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