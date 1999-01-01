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Лазарев Иван Иванович
6.2
3
Лазарев Иван Иванович
Уролог
,
Уролог-андролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный Медицинский Институт, по специальности "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
ДВГМУ, Профессиональная переподготовка по специальности "Урология", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
МГМСУ по специальности "Основы андрологии", 2005 г.
КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения по специальности "Урология", 2014 г.
ИПКСЗ, Урология, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
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3 отзыва
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