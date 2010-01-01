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Лазарев Роман Агамирович
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Лазарев Роман Агамирович

Анестезиолог-реаниматолог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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