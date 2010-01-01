Лазарев Роман Агамирович
Стаж не указан
Принимает детей
Принимает детей от 0 до 18 лет и взрослых: смотрит органы брюшной полости, почки, простату, мочевой пузырь,поверхностные структуры (молочная, щитовидная железа, лимфатические узлы, кроме суставов), плевру.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Аксёнова, 41
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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