Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Лазарева Елена Анатольевна
6.0
0
Лазарева Елена Анатольевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровское медицинское училище, Сестринское дело, 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Анестезиолог - Реаниматолог", 2010 г окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Теплищев
Максим Игоревич
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Гвоздева
Александра Викторовна
Анестезиолог-реаниматолог
6.6
0
Записаться
Жилинков
Павел Анатольевич
Педиатр
,
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...