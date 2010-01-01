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Лазарева Елена Анатольевна
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Лазарева Елена Анатольевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище, Сестринское дело, 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Анестезиолог - Реаниматолог", 2010 г окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
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