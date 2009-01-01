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Лазебная Анастасия Евгеньевна
6.0
0
Лазебная Анастасия Евгеньевна
Логопед
,
Психолог
Стаж 11 лет
Направление деятельности: психологическая и логопедическая диагностика, консультирование, коррекция.
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Информация о враче
Образование
СахГУ, факультет славянской филологии, учитель-логопед, 2009 г.
ДВГГУ. факультет специальной психологии, специальный психолог, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии», г. Хабаровск, 2015 г.
«Нарушения звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения при дизартрии. Использование логопедических постановочных зондов», г. Хабаровск, 2015 г.
«Афазиология: нейропсихологическая диагностика и реабилитация», сертификат логопед-реабилитолог, г. Тольятти, 2018-2019 год.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Логопед
По запросу
Психолог
По запросу
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